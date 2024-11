Lanazione.it - Accoltellato nella notte di Halloween: indagine per tentato omicidio

FIRENZE Un’inchiesta perè stata aperta dalla procura per i fatti accaduti in via de’ Pandolfinidi, dove un 22enne, fiorentino, è stato. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravi, fortunatamente in questi giorni non ci sono stati peggioramenti. Fondamentale, per l’identificazione dell’autore, si stanno rivelando le telecamere cittadine. Da chiarire invece le circostanze in cui è maturata la brutale aggressione. L’episodio è avvenuto intorno alle 4 dellatra giovedì e venerdì, per strada, nel cuore della Santa Croce che ogniraduna centinaia di giovani che vogliono far tardi. Alcuni testimonI hanno riferito di un primo parapiglia, che avrebbe visto coinvolte anche alcune ragazze. Gli animi poi non si sarebbero calmati e qualcuno è passato alle mani.