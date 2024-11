Vanityfair.it - Abito da sposa: c'è anche chi «sì, lo vuole», ma non per andarci a nozze

La sottile linea bianca tradae da sera si affievolisce. In un'epoca in cui nella moda cadono le barriere e termini come genderless e seasonless sono all'ordine del giorno, il mondo wedding si adatta. E così avanza il trend d'indossare look nuziali senza matrimonio in vista. Perché «sì, lo voglio». Ma solo per essere cool in bianco