A torso nudo urlava impugnando un coltello: dopo due giorni tenta una rapina davanti a un supermercato

Autolinee e quartiere Nicolosi al centro dei controlli della polizia nel fine settimana appena trascorso. Diversi sono stati gli interventi per problemi di sicurezza. Nella giornata di venerdì in particolare i poliziotti della squadra volante hanno denunciato un uomo per resistenza e minaccia.