4 novenbre Mattarella | Paese unito

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

8.40 "Il 4 novembre celebra l'Unità Nazionale e onora le Forze Armate, le cui imprese hanno contribuito a fare dell'Italia una Nazione indipendente, libera, ispirata a valori democratici e di pace".Così il presidente della Repubblicanel messaggio inviato al ministro della Difesa Crosetto. Le Forze Armate operano "in terre lontane in numerose missioni,sottolineando () la vocazione del nostroa coltivare e preservare il rispetto del diritto internazionale. Un particolare pensiero ai militari in Medio Oriente".