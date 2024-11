Liberoquotidiano.it - 4 novembre: Meloni, 'militari all'estero meritano un rispetto straordinario'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Il Villaggio Difesa serve "a spiegare meglio ai cittadini quale è il lavoroche questi uomini e donne fanno per la nostra sicurezza e per rappresentare l'Italia nel mondo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, in una breve dichiarazione ai giornalisti al termine di una visita tra gli stand allestiti al Circo Massimo, dopo aver partecipato alla cerimonia all'Altare della Patria per la Giornata dell'unità nazionale e delle Forze armate. "Ricordiamo che ancora oggi in giro per il mondo ci sono migliaia di uomini che per garantire la nostra sicurezza rinunciano a crescere i loro figli, a stare con le loro famiglie, a vivere la loro vita - ha aggiunto -.