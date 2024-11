Liberoquotidiano.it - 4 novembre: Meloni, 'difesa a passo coi tempi'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Il Villaggioè un modo per raccontare la "complessità delle nostre forze armate in un mondo che evolve e in un sistema diche evolve inevitabilmente, su quale mi pare si sia molto attrezzati per stare al tempo coi. E' un bel modo per celebrare le forze armate, anche facendo capire ai cittadini il lavoro straordinario che fanno per tutti i noi". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, in una breve dichiarazione ai giornalisti al termine di una visita tra gli stand allestiti al Circo Massimo, dopo aver preso parte alla cerimonia all'Altare della Patria per la Giornata dell'unità nazionale e delle Forze armate. A un cronista che le chiedeva poi del dossier Albania, "ragazzi, non ho altre dichiarazioni da fare - ha replicato la premier -, vi ho fatto dichiarazioni sul 4ed è quel che mi interessa oggi".