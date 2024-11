Bresciatoday.it - ? Sta per aprire a Brescia un nuovo ipermercato Rossetto

Leggi tutto su Bresciatoday.it

C'è finalmente una data per la riapertura dell'(un tempo a insegna Bennet) all'interno del parco commerciale Campogrande di Via Genova a: giovedì 7 novembre 2024. È il giorno in cui lo store riaprirà i battenti a marchio, come annunciato da tempo: ilstore verrà