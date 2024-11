Oasport.it - Zverev-Humbert oggi, Finale ATP Parigi-Bercy 2024: orario, programma, tv, streaming

Si disputerà quest’ladel tabellone principale di singolare maschile del Rolex Paris Mastersdi tennis, in corso a, in Francia: domenica 3 novembre a contendersi il titolo nel torneo di categoria ATP Masters 1000 saranno il tedesco Alexandered il transalpino Ugo. Il match sarà il secondo ina partire dalle ore 12.30 sul Court Central, ma si giocherà comunque non prima delle ore 15.00. Si tratterà del terzo incontro tra il teutonico ed il francese, con il tedesco che ha vinto lo scorso anno asi impose infatti nel 2023 nei sedicesimi diper 6-4 6-7 (3) 7-6 (5). Nel 2021 ad Halle, invece, negli ottavi, vinseper 7-6 (4) 3-6 6-3.