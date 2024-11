Calcionews24.com - Zanetti: «Ho rivisto il fuoco iniziale, non dormivo da un po’, sono distrutto, la nostra lucidità una costante»

Leggi tutto su Calcionews24.com

Le parole di Paolo, tecnico dell’Hellas Verona, dopo la vittoria ottenuta dagli scaligeri in casa contro la Roma Paoloha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Verona contro la Roma. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «Era un po’ che non, stanotte me la recupero,. Abbiamo