Yuki Tsunoda | Con la pioggia forte sembrava di galleggiare sull’acqua peccato per il 3 posto di Gasly

Applausi a scena aperta per. Il giapponese ha infatti raccolto la settima posizione in occasione del GP del Brasile, ventunesima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1, in scena nel leggendario circuito di Interlagos. Bella la prestazione del pilota in forza alla RB che, sfruttando una situazione estremamente sui generis, è riuscito a piazzarsi davanti ad Oscar Piastri (penalizzato di dieci secondi) ed alle spalle di Lando Norris. Il risultato fa il paio con la nona piazza del compagno di squadra Liam Lawosn, altra grande sorpresa della giornata insieme alla magica doppietta dell’Alpine, sul podio con Esteban Ocon e Pierre. L’orientale, una volta arrivato al parco chiuso, ha commentato quanto fatto: “È stato molto complicato. Ho cercato di restare il più calmo possibile e di concentrarmi per rimanere sempre in pista.