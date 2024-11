Wta Hong Kong 2024 | montepremi e prize money

Leggi tutto su Sportface.it

Ile ildel Wta 250 di, torneo in programma sul cemento dal 28 ottobre al 3 novembre. La russa Diana Shnaider guida il seeding, seguita dalla britannica Katie Boulter e dalla canadese Leylah Fernandez. Spicca la presenza di Simona Halep, omaggiata di una wild card, mentre non figurano tenniste italiane. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TVWTAPRIMO TURNO – € 2.675 (1 punto) OTTAVI DI FINALE – € 3.739 (30 punti) QUARTI DI FINALE – € 6.117 (54 punti) SEMIFINALE – € 10.747 (98 punti) FINALE – € 19.282 (163 punti) VINCITRICE – € 32.631 (250 punti) WtaSportFace.