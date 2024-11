WTA Finals 2024 Errani-Paolini vittoria col brivido | vincono all’esordio in rimonta

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

Riyadh, 3 novembre– Unacolper Sarae Jasmine, alle WTAa Riyadh. Le Azzurre, campionesse olimpiche a Parigi, hanno vinto innel doppio con statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk, la prima partita alle WTAdi specialità. Il risultato finale è stato quello di 1-6 6-1 10-4. Foto Fioriti/FITP ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.