Sport.quotidiano.net - Volley Serie A2. C’è Macerata: in trasferta non ha mai vinto

Terzo match nell’arco di una settimana per una Conad (4) che non vuole smettere di far risultato. Reduce dai successi al tie-break con Aversa e Cuneo, che le hanno permesso di risalire la china dopo un avvio di stagione complesso, il sestetto cittadino gioca alle 18 al PalaBigi contro(6), altra squadra in crescendo di condizione, come dimostrano le 2 vittorie nelle ultime 3 giornate, l’ultima con un netto 3-0 giovedì sera con Siena. Ovviamente i risultati ottenuti fanno morale ma non devono far alzare il piede dall’acceleratore, dal momento che gli uomini di coach Fanuli sono ancora in piena bagarre per non retrocedere. Che il vento sia cambiato, tuttavia, è facilmente intuibile: "Il blitz di Cuneo ci rende felici perché ottenuto contro una avversaria forte ed esperta.