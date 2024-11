Ecodibergamo.it - Volley Bergamo 1991, con Vallefoglia tre punti dopo lo spavento iniziale

Leggi tutto su Ecodibergamo.it

SERIE A1. Primo successo stagionale a Treviglio per ilche batte 3-1 in rimonta il. Per le rossoblù è il quarto successo in sei partite di campionato.