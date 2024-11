Ravennatoday.it - Volley A2, la Consar vince a Palmi e la vetta è sempre sua

Ko per un set, poi però arrivano i tre punti e la conferma ancora della. LaRavenna infila la quinta vittoria in A2 e batte il fanalino di coda1-3. Pur priva di Guzzo, bloccato da un attacco influenzale, Ravenna trova punti e soluzioninti un po’ in tutti i settori