Ravennatoday.it - Volley A2, la Consar chiude la settimana di fuoco a casa di Palmi

Leggi tutto su Ravennatoday.it

Prima contro ultima e non è mai una partita scontata. Nella sesta giornata di A2 laRavenna, ancora capolista nonostante il ko con Porto Viro, gioca a, la formazione neopromossa al momento ultima in classifica. "Non posso negare che le due ultime partite con Prata e Porto Viro