Lidentita.it - VISTO DA – Il thriller “sociale”, Woman of The Hour

Leggi tutto su Lidentita.it

È l’esordio alla regia di Anna Kendrick, arrivato su Netflix Italia, dove è in trend, dopo circa un anno dall’uscita negli Stati Uniti (e la presentazione in anteprima al Toronto International Film Festival): èof thepsicologico – e inquietante – in cui la stessa Anna Kendrick riveste il ruolo di co-protagonistaDA – Il”,of TheL'Identità.