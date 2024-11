Veronasera.it - Visita guidata: "Andar per Verona a riveder le stelle"

Leggi tutto su Veronasera.it

C'è unacostellata di! Di marmo, di pietre preziose, "doro" e d'oro zecchino! Le cercheremo, le guarderemo e ne indagheremo il significato per capire qual è il loro misterioso potere e cosa hanno rappresentato per gli uomini nel corso dei secoli come simbolo di luce, di sapienza