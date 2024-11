Ilpescara.it - Vis Pesaro-Pescara 1-0, un grande Delfino in 10 cade immeritatamente: cronaca, tabellino e voti

Leggi tutto su Ilpescara.it

Un, in 10 uomini dal 24' del primo tempo per l'espulsione di Squizzato (doppia ammonizione in 6 minuti), perde l'imbattibilità in campionato eper 1-0. Gol decisivo per la Vis di Okoro al 61' all'interno di una gara che è stata quasi un dominio totale dei biancazzurri