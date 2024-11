Parmatoday.it - Vigilia contro il Genoa, Pecchia: "Stiamo bene, ma basta errori"

"Dopo la partita con la Juventus c'era la rabbia giusta. Adesso dobbiamo essere bravi a trasformarla in energia positiva per lunedì". La ricetta di Fabioper domare il grifone è semplice. Sarà, forse, un po' meno semplice attuarla in campo lunedì sera, quando arriverà al Tardini una