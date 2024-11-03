Video di Tendenza
NOTIZIARIO RADIO DEL 3 NOVEMBRE ORE 09:20 MATTEO BERTONCINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, QUI IL TRAFFICO È REGOLARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRAFFICO REGOLARE ANCHE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUSTOSTRADE DEL Lazio ADESSO DIAMO UNO SGUARDO AGLI EVENTI; A VITERBO SI SVOLGONO OGGI DELLE RISPRESE TELEVISIVE, SONO ISITITUITI DUNQUE A PARTIRE DALLE 07:30 I DIEVITI DI TRANSITO E SOSTA SU DIVERSE VIE DEL CENTRO ABITATO FINISCE OGGI AD AMATRICE LA 28° EDIZIONE DELLA FESTA DELL’AUTUNNO, ATTIVE DUNQUE FINO ALLE 19 DIVESE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ SU VARIE VIE DEL CENTRO ABITATO.Leggi tutto su Romadailynews.it
Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2024 ore 09:30
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma