Lidentita.it - Verona-Roma 3-2, Harraoui stende i giallorossi e Juric sprofonda

Leggi tutto su Lidentita.it

(Adnkronos) – Terzo ko nelle ultime 4 gare di Serie A per lache aggrava la propria crisi perdendo 3-2 in trasferta contro il. Una sconfitta che mette fortemente a rischio la panchina di. Ora isono in undicesima posizione in classifica con solo 13 punti in 11 partite. Successo importante3-2,L'Identità.