Ilfattoquotidiano.it - Valencia, l’imprenditore agricolo italiano che ha perso tutto: “Solo detriti, in tre auto ho trovato sei morti”

I campi e le verdure, la soddisfazione di vedere nei colori del raccolto la bellezza della fatica. Andrea Tommasi, 41enne torinese, aveva un’azienda agricola a Chiva, comune nella provincia di, devastata dall’alluvione che al momento ha provocato oltre 200e un numero ancora imprecisato di dispersi. I campi e coltivazioni sono stati spazzati via dall’inondazione: lì dove c’erano le filiere di pomodori e melanzane c’èfango. “Sono vivo ho visto la morte in faccia però sono vivo” ha scritto ierisul suo account Facebook. “Ho visto la morte in faccia, è stato come un tornado che si è trasformato in uno tsunami. Una catastrofe che non si si può spiegare”. Quando l’acqua ha inondato i suoi campi e la casa “ho dovuto prendere i quattro cani e un signore che stava con me e portarli sul tetto, rischiando la vita.