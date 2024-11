Laverita.info - Valencia, 211 morti e 2.000 dispersi. Ecatombe in un garage sotterraneo

Non si arresta la conta delle vittime dell’alluvione in Spagna. In decine di migliaia senza acqua e luce. I sub nel maxi parcheggio del centro commerciale: «Un cimitero». Pedro Sánchez manda 10.000 tra agenti e militari.