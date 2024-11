Lapresse.it - Usa: Trump, non mi dispiacerebbe se qualcuno sparasse alla stampa

Milano, 3 nov. (LaPresse) – L’ex presidente degli Stati Uniti Donaldha detto a un comizio a Lititz, in Pennsylvania, che non glise un tiratore dovesse “sparare attraverso” laha parlato delle misure adottate per garantire la sua sicurezza dopo i due tentativi di assassinio contro di lui, lamentandosi in particolare di come i vetri antiproiettile lo facciano apparire meno attraente in televisione. “Per prendermi,dovrebbe sparare attraverso le fake news, e questo non mi dispiace affatto”, ha detto, definendo i giornalisti come “gente seriamente corrotta”.