Iltempo.it - Usa: Trump, 'non mi darebbe fastidio se dovessero sparare alla stampa'

Washington, 3 nov. (Adnkronos) - L'ex presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicanoCasa Bianca Donaldha dichiarato che non gli "importerebbe" se qualcuno sparasse nell'area in cui si era radunata laper il suo comizio in Pennsylvania. Protetto dai vetri anti proiettile, parlando davantifolla radunata per ascoltarlo di un nuovo potenziale tentativo di assassinio contro di lui, il tycoon ha detto: "Per prendermi, qualcuno dovrebbeattraverso le 'fake news', e questo non mi dà poi tanto".ha rilasciato queste dichiarazioni, sottolineando come ora sia protetto da una barriera durante i suoi comizi, da quando un uomo armato gli ha sparato durante un evento a luglio, e sottolineando che invece non esiste alcuna barriera del genere attorno all'area riservata