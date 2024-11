Today.it - Unitas Sciacca, successo al Gurrera: vittoria per 2-0 contro il Castelbuono

Leggi tutto su Today.it

Loriesce a dare continuità alesterno con la Folgore e con il risultato di 2-0 batte alil Supergiovane, conquistando così la seconda posizione in classifica in condominio con il Gela.Una squadra forte, sempre padrona del gioco e mai in difficoltà quella