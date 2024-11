Torinotoday.it - Un omaggio a Hans Zimmer: le colonne sonore più amate al Teatro Colosseo

Leggi tutto su Torinotoday.it

"The music of" alil 6 novembre. Lo show dedicato a uno dei più celebri compositori contemporanei i cui più grandi successi verranno eseguiti dal vivo dall'orchestra sinfonica di Kiev Lords of the Sounds. Con quattro Grammy, due Oscar alla migliore colonna sonora, tre