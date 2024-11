Iltempo.it - Turismo: in Estonia fra gallerie d'arte e manieri, riti e natura, la Strada della cipolla è una nuova meta

Roma, 3 nov. (Adnkronos/Labitalia) - “Una regione, due lingue, tre culture”. E' il motto', un network nato 15 anni fa, in, nella zona che costeggia il Lago Peipus, al confine con la Russia, oggi diventata una destinazione turistica sempre più attrattiva. E che chiude una stagione molto animata grazie al grande progetto che ha visto Tartu, seconda città estone, detenere il titolo di Capitale europeacultura nel 2024, insieme ad altri 20 comuni del Sud. Un titolo ‘allargato' al territorio, quindi, che ha permesso di valorizzare e promuovere non solo la purbana ma anche i centri rurali, tutti da scoprire. Come i ‘villaggi di' che si susseguono lungo il Lago Peipus: chilometri senza soluzione di continuità di case colorate, affacciate sulla via principale e separate solo dai loro giardini e cortili.