Riminitoday.it - Tumore al pancreas, cos'è e come si riconosce: venerdì l'incontro con medici ed esperti

Leggi tutto su Riminitoday.it

“Tanto a me non capita”.8 novembre, alle 20.30, appuntamento nella sala convegni dell’hotel Kursaal di Cattolica per l’, organizzato dall’associazione “Oltre la ricerca odv”, incentrato sulal.Cos’è il? Cosa succede quando ci si ammala? Quali sono i