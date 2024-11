Lettera43.it - Trumpiani d’Italia: i supporter (spudorati o nascosti) di Donald nei nostri partiti

Leggi tutto su Lettera43.it

Chi tifa in Italia perTrump? Ci sonoscontati e sfacciati, altri più segreti o fintamente equidistanti. Martedì 5 novembre gli Stati Uniti vanno al voto per scegliere il loro 47esimo presidente. E, nonostante da moltie da diversi ambienti politico-culturali, per non parlare delle consorterie europee, Trump sia visto come il demonio, molti sono i leader nostrani che vestono i panni del fan. C’è chi lo dice apertamente, quasi sfrontatamente, chi lo fa intuire e chi lo tiene quasi nascosto. A sostenere alla luce del sole, per esempio, è sicuramente Matteo Salvini, che in più occasioni, con dichiarazioni, agenzie e post sui social, gli ha manifestato il suo appoggio, facendosi ritrarre anche con il cappellino da baseball con scritto “Maga”, cioè l’acronimo dello slogan Make America great again.