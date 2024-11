Novaratoday.it - Troppo traffico in via del Gazzurlo: quando riaprirà il ponte sull'Agogna?

Leggi tutto su Novaratoday.it

Gli automobilisti novaresi che sono costretti a passare da via delsi sono sicuramente accorti che la strada non è adatta alla mole diche deve sopportare in questi mesi. Masi tornerà alla normalità?Il, le code e la strada strettaIldiretto a