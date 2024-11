Tris dell’Atalanta a Napoli doppietta Lookman e gol di Retegui

Leggi tutto su Ildenaro.it

(ITALPRESS) – L’Atalanta stravince in casa dele in attesa dell’Inter si piazza al secondo posto.die gol dinel 3-0 di Maradona, i nerazzurri strappano la quinta vittoria consecutiva. Seconda sconfitta per ilche resta in testa alla classifica, nel prossimo turno ci sarà il big match contro l’Inter. I bergamaschi, invece, affronteranno l’Udinese prima della sosta.Pronti-via, gli ospiti hanno subito trovato la rete del vantaggio al 10?: De Roon ha aperto il gioco, decisiva la sponda di De Ketelaere a liberare, l’attaccante nigeriano ha colpito al volo col mancino superando Meret. Rabbiosa la reazione da parte dei padroni di casa, un minuto più tardi McTominay ha colpito il palo con un gran tiro dalla distanza.