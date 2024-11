Ilpiacenza.it - «Trasporto pubblico tra montagna e città, servono mezzi più piccoli e tratte dirette»

Leggi tutto su Ilpiacenza.it

«Nei territori montani della nostra provincia, gli spostamenti verso le scuole rappresentano una difficoltà concreta per molti bambini e ragazzi. In alcuni casi, questi studenti impiegano fino a due ore per raggiungere le aule. Alzarsi alle cinque del mattino è un sacrificio pesante, specialmente