Tragica giornata in montagna 4 i morti

20.45 Quattro escursionisti sonoprecipitando dalle vette in Veneto,Trentino e Piemonte.In due incidenti distinti, nelle montagne bellunesi,sonoun uomo e una donna.L'uomo è morto in Val di Zoldo, la donna sulla Croda dei Toni ad Auronzo. In Trentino un altro escursionista di 26 anni,veneto,è morto lungo la ferrata Val del Rì,sopra l'abitato di Mezzolombardo. Un altro escursionista è morto precipitando dalla vetta del Rocciamelone, a circa 3500 metri di altitudine, in Val di Susa in Piemonte.