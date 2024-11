Forlitoday.it - Tra motori e solidarietà: il Ferrari Club di Forlì celebra il 43esimo compleanno con una serata speciale

Leggi tutto su Forlitoday.it

Ildii 43 anni. E lo farò con unain programma giovedì 7 novembre alla Torre Numai in via Pedriali, sede dell'Associazione Arma Aeronautica. "Sarà unadal tema '43 anni di passione per le Rosse di Maranello' - esordisce il presidente Piero