Fanpage.it - Topuria senza freni, attacca Cristiano Ronaldo: “Non sai distinguere la fiducia dall’arroganza”

Leggi tutto su Fanpage.it

Ilianon si ferma più, su e giù dall'ottagono. Il campione UFC ispano-georgiano ha umiliato Holloway con un KO al 3° round e poi hato, reo di aver dubitato di lui nel pre match: "Non me lo aspettavo da uno come lui"