Titolare trasporti muore sotto camion

16.08 Incidente sul lavoro mortale in un'azienda di autonella zona industriale di Sardara, a una cinquantina di chilometri da Cagliari. La vittima è ildell'azienda, Emilio Pusceddu, 56 anni, morto schiacciatounche lo ha travolto. Con lui c'era anche il figlio e un altro operaio. Sul posto è intervenuto il 118con l'elisoccorso, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Rilievi in corso per accertare la dinamica della tragedia.