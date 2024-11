Europa.today.it - Terracina, terza sconfitta consecutiva: il Monterotondo vince 4-0

Leggi tutto su Europa.today.it

Tre sconfitte consecutive per il. Nella decima giornata di campionato, la formazione biancoceleste è scesa in campo allo stadio “Ottavio Pierangeli” di, uscendo pesantementeper 4-0. In gol Menghi con una doppietta, Gningue e D'Alessandris. Infuriati i tifosi, che