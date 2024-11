Ternitoday.it - Terni, Stefano Bonaccini e Stefania Proietti fanno il pieno a piazza Solferino | FOTO

Leggi tutto su Ternitoday.it

Il Partito democratico fa il. Grande seguito in città per la tappa del tour elettorale per l’arrivo di, presidente del Pd e parlamentare europeo, a sostegno dicandidata presidente alla prossima tornata elettorale in Umbria.