Laverita.info - Surrogata solidale? No, commercio di bimbi

I media provano a mascherare l’utero in affitto descrivendolo come un dono. Ma gli esperti non ci cascano. La sociologa Daniela Danna: «È compravendita di neonati». Stella Zaltieri Pirola (Arcilesbica): «C’è un compenso, quello di alcuni gay è un familismo amorale».