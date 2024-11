Sport Regione Toscana apre bando da 35 milioni euro

Lanazione.it - Sport, Regione Toscana apre bando da 3,5 milioni euro

Firenze, 3 novembre 2024 - La giunta regionale dellaha pubblicato il nuovoper il sostegno alle attività delle societàive, finanziato con risorse statali e regionali. Ilmette a disposizione del mondo dellooltre 3,5di, articolati su due diverse linee di intervento, una - da circa 3di- destinata alle associazioniive dilettantistiche, purché abbiano sede in, l'altra - da 500.000- rivolta ai Comitati e alle Delegazioni regionali toscane di Federazioniive nazionali, Disciplineive associate o Enti di promozioneiva riconosciuti dal Coni o dal Cip. "Lo- spiega il presidente Eugenio Giani - rappresenta nella vita delle nostre comunità un fattore sempre più importante di formazione per i giovani, aggregazione sociale e motore di sviluppo per il volontariato nelle societàive.