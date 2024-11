Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 3 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con i tornei ATP e WTA e le WTA Finals, i motori con MotoGP e F1, gliinvernali con lo short track, il ciclocross con gli Europei, e tanto altro ancora. Il Motomondiale 2024 vedrà andare in archivio la penultima tappa stagionale: per il GP della Malesia, a Sepang, si disputeranno il warm up della MotoGP (03.40) e, nell’ordine, le gare di Moto3 (05.00), Moto2 (06.15) e MotoGP (08.00). Si concluderanno a Pontevedra, in Spagna, gli Europei 2024 di ciclocross: nella seconda ed ultima giornata si assegneranno tutti i titoli individuali: si partirà con la categoria junior, per poi proseguire con gli under 23, ed infine chiudendo il cerchio con gli élite. Guarda la Serie A di calcio su DAZN.