Ilrestodelcarlino.it - "Sostenibilità, ci sono alternative"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

molto attento al tema della transizione verso il mondo dell’elettrico, ma serve coniugare l’innovazione con le esigenze del mercato. Ad oggi per quanto riguarda il traporto pesante, il tema dell’alimentazione elettrica non è assolutamente fattibile. Questo però non significa mettere da parte l’attenzione all’ambiente: cito per esempio i carburanti alternativi in grado di rendere praticamente nulle le emissioni di Co2. Chiudo con laeconomica legata ai costi di transizione: le realtà che operano in questo settoreper lo più di piccole dimensioni e da sole non riescono a sopportare interventi estremamente onerosi richiesti in un breve lasso di tempo".