Bergamonews.it - Sostanze tossiche nei campi agricoli: intossicati oltre 50 operai in un capannone di Telgate

. 16 ospedalizzati e 52 di persone valutate ed evacuate: è il bilancio causato dall’intossicazione che nella mattinata di domenica (3 novembre), intorno alle 9, si è verificata al polo logistico della Notino, nella zona industriale di, all’interno dell’Akno Business Park. Glipresenti in azienda hanno lasciato ile una volta all’esterno hanno iniziato ad avvertire diversi malesseri: per valutare le intossicazioni sono arrivate sette ambulanze e due automediche, per un totale di nove mezzi di soccorso. Come detto, sono statecinquanta le persone valutate dal personale di Areu. Sono stati ospedalizzati 16 pazienti, tutti in codice verde o giallo con sintomi da intossicazione, negli ospedali di Seriate, Chiari, Ponte San Pietro e al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nessuno di loro avrebbe riportato gravi conseguenze.