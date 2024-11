Agi.it - "Sono stato io". Confessa il minore che ha ucciso il 19enne a Napoli

AGI - Prima ha cercato di negare: "Non so nulla". Poi invece hato: "Si',io. L'arma l'ho comprata in un campo rom". A dirlo, secondo quanto trapela da fonti investigative, il 17enne del quartiere napoletano di Barra ha reso dichiarazioni al pm della Procura dei Minori che ieri sera, ha firmato il decreto di fermo. Le accusedi omicidio, porto e detenzioni di armi, spari in luogo pubblico e droga. Quest'ultima accusa si riferisce al fatto che all'interno dell'auto sequestrata, dalla quale due sera fa ha sparato eSanto Romano, il ragazzo di 19 anni intervenuto da paciere in una lite, c'erano 3,4 grammi di marijuana suddivisa in dosi e un bilancino di precisione.