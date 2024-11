Trevisotoday.it - Sofia Giaele de Donà, chi è l'influencer trevigiana che va al Pechino Express

Leggi tutto su Trevisotoday.it

De, modella e imprenditrice, è pronta per un nuovo capitolo televisivo come concorrente di2025. Nel celebre reality,si immergerà in un viaggio intenso e sfidante tra le terre lontane di Filippine, nord della Thailandia e Nepal. Intraprenderà