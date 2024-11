Serieanews.com - Shock in Serie A: minacciato di morte dai suoi stessi tifosi

Una contestazione in seno a un club del nostro campionato ha assunto risvolti inquietanti: siamo arrivati alle minacce di! Una frase che non ha bisogno di interpretazioni. Quando si arriva a scrivere parole del genere, la passione per il calcio si trasforma in un territorio malato, e quello che dovrebbe essere uno sport unificante si colora di tinte cupe. Gli eventi degli ultimi giorni hanno scosso non solo i, ma l’intero panorama dellaA, alzando un allarme difficile da ignorare. Contestazione in toni macabri: il presidente didi(Foto: Ansa) –anews.comIl presidente del Torino, Urbano Cairo, si è trovato al centro di una protesta che ha preso una piega sinistra, fatta di simboli funebri e messaggi espliciti. Fuori dal centro sportivo della squadra, approfittando della notte di Halloween, una bara con una targa funebre e un messaggio feroce è stata esposta per chiunque passasse di lì.