Lapresse.it - Serie A, Inter-Venezia 1-0: Lautaro torna al gol a San Siro dopo otto mesi

Finisce 1-0 a San, posticipo dell’11esima giornata diA. Decide un gol diMartinez (in rete a San) al 65? su assist di Dimarco. A inizio secondo tempo annullato un gol di Mkhitaryan per posizione di fuorigioco di Dimarco. Brivido sul finale per i nerazzurri per una rete all’98’ di Sverko, poi annullata dal Var. I nerazzurri accorciano a -1 sul Napoli in vetta alla classifica.