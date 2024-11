Torinotoday.it - Serie A Femminile | Napoli-Juventus Women, probabili formazioni e dove vederla in tv

Domenica 3 novembre alle 12:30, lasarà ospite delnella sfida valida per l’ottava giornata di. Le bianconere, reduci da un pareggio combattuto contro l’Inter prima della sosta per le nazionali, scenderanno in campo con l’obiettivo di proseguire la striscia